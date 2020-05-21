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Силуанов рассказал об объеме исполнения нацпроектов в 2020 году 

Российская Газета и ещё 3 5 часов назад
Силуанов рассказал об объеме исполнения нацпроектов в 2020 году
Фото: РИА Новости
В текущем году есть все основания, чтобы исполнить запланированные показатели по национальным проектам, считает министр финансов Антон Силуанов.
Это, по его мнению, в целом было сделано и в 2019 году. В области социальной сферы созданы почти 500 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, около 50 тысяч человек расселены из аварийного и ветхого жилья, закуплено более 16 тысяч единиц специальной лесопожарной и лесохозяйственной техники, 17 тысяч социально значимых объектов подключено к сети Интернет, привел министр ряд результатов.
— В этом году национальные проекты у нас должны реализовываться в лучших условиях, — заявил глава Минфина. — Напомню, что мы довели лимиты по нацпроектам еще в конце прошлого года на 95 процентов. К прошлому году такой показатель составлял всего 25 процентов.
"В текущем году в связи со сложившейся ситуацией появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета путем внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи. В этой связи, как и сказал министр финансов, необходимо эффективно управлять бюджетными расходами — в тех случаях, когда своевременная реализация каких-либо мероприятий в рамках нацпроектов невозможна, соответствующие им ассигнования должны быть перераспределены на иные приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы, а не превращаться в неиспользованные остатки", — уточнили позднее в пресс-службе Минфина.
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Недвижимость , Антон Силуанов , Минфин
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