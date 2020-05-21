Силуанов рассказал об объеме исполнения нацпроектов в 2020 году 

В текущем году есть все основания, чтобы исполнить запланированные показатели по национальным проектам, считает министр финансов Антон Силуанов

Это, по его мнению, в целом было сделано и в 2019 году. В области социальной сферы созданы почти 500 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, около 50 тысяч человек расселены из аварийного и ветхого жилья, закуплено более 16 тысяч единиц специальной лесопожарной и лесохозяйственной техники, 17 тысяч социально значимых объектов подключено к сети Интернет, привел министр ряд результатов.

— В этом году национальные проекты у нас должны реализовываться в лучших условиях, — заявил глава Минфина. — Напомню, что мы довели лимиты по нацпроектам еще в конце прошлого года на 95 процентов. К прошлому году такой показатель составлял всего 25 процентов.