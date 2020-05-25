Россияне в самоизоляции превращают дачи в курорты

Спрос в интернете на бассейны, сауны и бани, а также садовые качели, лежаки и шезлонги в последние месяцы резко подскочил, говорится в исследовании "Яндекс. Маркет".

Эксперты изучили данные о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 апреля по 20 мая 2020 года и выяснили, чем интересовались клиенты перед началом летнего сезона.

Самый сильный всплеск спроса был зафиксирован на бассейны.

"Интерес к ним начал расти в конце апреля. Чаще всего пользователи смотрели каркасные бассейны и были готовы потратить около 7500 рублей", — уточняется в исследовании.

Сейчас этим товаром в целом интересуются больше, чем в прошлом году, а 5-7 мая спрос на него был почти в три раза выше, чем в 2019 году.

Еще клиенты сервиса выбирали садовую мебель — качели, лежаки и шезлонги. Также эксперты сервиса зафиксировали рост спроса в два раза на стройматериалы для сауны и бани, особенно на дымоходы, специальные двери и камни для печей. Кроме того, россияне стали чаще искать товары для пикника и барбекю, в частности грили, коптильни и мангалы.

Как отмечают эксперты, высокий рост спроса именно на эти категории дачных товаров может быть связан с эпидемиологической обстановкой и ограничениями в сфере туризма. По их мнению, пользователи стали больше времени уделять обустройству дачных участков и даже созданию "курортных зон" в своих загородных домах, чтобы компенсировать традиционные отпускные поездки.

В целом, спрос на дачные товары в этом году начал расти раньше, чем в прошлом. Всплески интереса к категории были зафиксированы еще в марте, однако аномальный рост начался в конце апреля.