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Эксперты объяснили, как россияне в самоизоляции превращают дачи в курорты 

РИА Новости 2 часа назад
Россияне в самоизоляции превращают дачи в курорты
Фото: ТАСС
Спрос в интернете на бассейны, сауны и бани, а также садовые качели, лежаки и шезлонги в последние месяцы резко подскочил, говорится в исследовании "Яндекс. Маркет".
Эксперты изучили данные о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 апреля по 20 мая 2020 года и выяснили, чем интересовались клиенты перед началом летнего сезона.
Самый сильный всплеск спроса был зафиксирован на бассейны.
"Интерес к ним начал расти в конце апреля. Чаще всего пользователи смотрели каркасные бассейны и были готовы потратить около 7500 рублей", — уточняется в исследовании.
Сейчас этим товаром в целом интересуются больше, чем в прошлом году, а 5-7 мая спрос на него был почти в три раза выше, чем в 2019 году.
Еще клиенты сервиса выбирали садовую мебель — качели, лежаки и шезлонги. Также эксперты сервиса зафиксировали рост спроса в два раза на стройматериалы для сауны и бани, особенно на дымоходы, специальные двери и камни для печей. Кроме того, россияне стали чаще искать товары для пикника и барбекю, в частности грили, коптильни и мангалы.
Как отмечают эксперты, высокий рост спроса именно на эти категории дачных товаров может быть связан с эпидемиологической обстановкой и ограничениями в сфере туризма. По их мнению, пользователи стали больше времени уделять обустройству дачных участков и даже созданию "курортных зон" в своих загородных домах, чтобы компенсировать традиционные отпускные поездки.
В целом, спрос на дачные товары в этом году начал расти раньше, чем в прошлом. Всплески интереса к категории были зафиксированы еще в марте, однако аномальный рост начался в конце апреля.
"Пик пришелся на 18 мая — тогда количество переходов на предложения дачных товаров в интернет-магазинах было примерно на 60 процентов выше, чем 20 апреля. В целом в этом мае россияне примерно в 1,5 раза чаще интересуются дачными товарами, чем в прошлом году, и интерес к категории до сих пор остается высоким", — заключают специалисты.
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Недвижимость , Личный счет
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