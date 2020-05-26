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В Кадастровой палате рассказали, как соседям по даче разграничить свои участки 

Российская Газета 6 часов назад
Как соседям по даче разграничить свои участки
Фото: iStock
Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате, в данном случае есть два варианта разграничить с соседями участки.
Первый — сделать межевой план и согласовать местоположение границ земельных участков. При этом, по закону "О кадастровой деятельности", согласование местоположения границ проводится по выбору заказчика кадастровых работ с установлением границ земельных участков на местности или без установления границ на местности. Иными словами, заказчик вправе потребовать от кадастрового инженера при проведения межевания сразу же на местности и установить границы участков.
Второй вариант. Кадастровый инженер может выйти на местность без проведения межевания и составления межевого плана, и определить границы участка на местности, указав собственнику, где именно забить в землю четыре заветных столбика. Собственник участка может согласовывать с соседями эти работы, а может и не согласовывать. Но все-таки лучше договориться заранее, чтобы потом избежать длительных споров.
Впрочем случается и так, что после того, как столбики забили, оказалось, что у одного соседа ширина участка, скажем, 23 метра, а у другого соседа — 25. Как так могло получиться, ведь всем же давали одинаковые участки? "Здесь могли изначально так распределить. Скорее всего, с несправедливостью придется смириться. Никто из-за одного участка не будет двигать целую линию садовых участков, которыми люди пользуются много лет", — отметили в Кадастровой палате.
Стоимость услуг кадастровых инженеров регулируется соответствующим договором подряда на выполнение таких работ, с учетом предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), установленных в конкретном регионе. Например, в Московской области составление межевого плана в среднем стоит десять тысяч рублей.
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Недвижимость , "Российская газета"
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