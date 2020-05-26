Мишустин сделал завление по нацпроектами

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал сохранить объемы строительства, предусмотренные нацпроектами во всех регионах. Об этом он заявил во вторник на совещании о мерах по поддержке строительной отрасли и ЖКХ в рамках общенационального плана действий.
"Людям нужно доступное и комфортное жилье, хорошие дороги, современная, развитая инфраструктура. Во всех регионах страны необходимо сохранить объемы строительства в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ, а также уровень занятости в этой сфере", — сказал Мишустин.