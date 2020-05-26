Мишустин сделал завление по нацпроектами

ТАСС: последние новости

Почему рубль укрепляется, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией

ЦБ понизил курс доллара на 26 мая до 71,6 рубля

Чистая прибыль российских банков в апреле снизилась по сравнению с мартом в шесть раз