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Мишустин потребовал сохранить объемы строительства, предусмотренные нацпроектами 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Мишустин сделал завление по нацпроектами
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал сохранить объемы строительства, предусмотренные нацпроектами во всех регионах. Об этом он заявил во вторник на совещании о мерах по поддержке строительной отрасли и ЖКХ в рамках общенационального плана действий.
"Людям нужно доступное и комфортное жилье, хорошие дороги, современная, развитая инфраструктура. Во всех регионах страны необходимо сохранить объемы строительства в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ, а также уровень занятости в этой сфере", — сказал Мишустин.
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Недвижимость , Экономика , Михаил Мишустин
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