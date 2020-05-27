Дом в Италии за 1 евро: реальный шанс или ловушка?

Программа «Дом за 1 евро» в Италии стартовала более 10 лет назад в небольшом городке Салеми. Любой желающий мог практически бесплатно приобрести там жилье взамен на реконструкцию здания. Такими методами власти города пытались сохранить от окончательного разрушения его исторический квартал, пострадавший от землетрясения. С тех пор программа «Дом за 1 евро» распространилась по всей стране — в настоящее время она действует в 26 муниципалитетах. Многие считают акцию итальянцев фейком и «разводом», однако подобная распродажа домов действительно работает, а в отдельных районах — даже очень успешно. Аттракцион неслыханной щедрости — в материале «Ленты.ру».

«Дом за 1 евро»

— отчасти следствие политики властей Италии, направленной на рост рождаемости. Страна пытается решить свою демографическую проблему за счет мигрантов, нередко нелегальных. Согласно данным Евростата, в 2014 году численность населения (как граждане, так и резиденты) Италии достигла 60,8 миллиона человек, однако затем данный показатель начал неуклонно снижаться. В 2019 году в стране постоянно проживало уже 60,4 миллиона человек. На Италию приходится 13,51 процента всех жителей Евросоюза — впереди только Германия и Франция.

С помощью программы местные чиновники хотят увеличить число населенных пунктов, которые вымирают на глазах. Плохие условия вынудили жителей таких деревень переехать в крупные города в поисках лучшей жизни. Эти люди не смогли заново отстроить дом после землетрясения или не захотели соседствовать рядом с заводом, который когда-то здесь работал. Бывают случаи, когда недвижимость умершего человека передают муниципалитету, а отдельные здания просто пустуют — про их хозяев ничего не известно. Иногда на распродажу выставляют памятники культурного наследия, на восстановление которых в бюджетах нет средств. Самый обширный «ассортимент» приходится на Сицилию.

Под солнцем Тосканы

Автономная область Сицилия включает одноименный остров и несколько архипелагов. Во всем регионе проживает почти половина населения Москвы — около пяти миллионов человек. Сицилия — не самый развитый регион страны, который все же остается аграрным. Неудивительно, что программа «Дом за 1 евро» здесь получила наибольшее распространение. Люди уезжают, и чтобы их остановить, власти вынуждены реанимировать города, заманивая приезжих.

Больше всего лотов представлено в провинции Агридженто — она находится на берегу Средиземного моря. В программе участвуют муниципалитеты Бивона, Каникатти, Каммарата, Ракальмуто, Сан-Джованни-Джемини и Самбука-ди-Сицилия. Последняя пользуется особой популярностью, после того как в 2016 году выиграла конкурс на самый красивый город Италии. «Иностранцы стекаются сюда, ошеломленные всей этой красотой. Уже продано около 10 домов. Десятки других тоже доступны, но они очень нуждаются в преображении. С нами связались люди из Швейцарии, Франции и Испании, мы получаем много запросов», — похвастался вице-мэр города Джузеппе Качиоппо. По его словам, Самбука-ди-Сицилия нуждается в приезжих, чтобы не превратиться в руины.

В распродаже участвуют и здания, находящиеся в областях Сардиния (например, в одном только Оллолаи около 200 заброшенных домов), Тоскана, Кампания, Апулия, Ломбардия и других. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте программы. Но чтобы стать полноправным владельцем дома, требуется выполнить ряд условий — это своего рода гарантия того, что ветхая постройка находится в надежных руках.

Покупатель обязан оплатить все бюрократические расходы во время сделки (составление договора, его регистрация и прочее) и, что важно, предоставить правильно заполненные собственные документы. За подобную покупку страна не предоставляет гражданства, а при отсутствии итальянского вида на жительство в продаже дома могут и отказать. В течение года после передачи прав на недвижимость хозяин должен составить план реконструкции здания. Начать сами работы следует в течение двух месяцев с момента выдачи разрешения на строительство. И самый главный пункт — страховой депозит. Его размер каждый регион устанавливает самостоятельно (обычно это 3-5 тысяч евро, около 350 тысяч рублей). Если гражданин не уложился в установленные сроки, эта сумма уходит в бюджет муниципалитета, а сам дом и вовсе могут отобрать.

Но есть нюанс

Несмотря на то что само здание действительно стоит 1 евро, на этом расходы нового владельца не заканчиваются. Помимо затрат на услуги нотариуса, юриста (он будет вести переговоры с продавцом), возможно, переводчика, придется заняться оформлением вида на жительство и заплатить налоговый сбор. Отдельный пункт — ремонт. Иногда дом проще снести, чем пытаться его восстановить. Но и здесь свободы собственника нередко ограничиваются.

Риелтор Сергей Захаров предупреждает, что по закону ремонт и реконструкция — далеко не одно и то же. «Если объект ценный, власти могут прописать не только объем работ, но и очень подробные требования, например ограничить выбор компаний, у которых есть право реставрировать старинные дома, тремя-пятью. Или, если дом не представляет культурной ценности, вам могут запретить ремонтировать его самому, а обяжут нанимать рабочих из числа местных жителей, причем с заранее оговоренными суммами, которые вы должны будете потратить на материалы и оплату труда», — объясняет он.

Компания Trade & Consulting sas, занимающаяся недвижимостью в Италии, опубликовала примерную смету. Так, для полной реконструкции жилья площадью 80 «квадратов» потребуется в среднем 62,5 тысячи евро (почти пять миллионов рублей). В три тысячи евро (233 тысячи рублей), по прикидкам специалистов, обойдутся услуги нотариуса, налоги — в две тысячи евро (156 тысяч рублей). Еще около 1500 евро придется отдать архитектурному бюро, которое проведет экспертизу и оценит состояние дома. Ну и сама реконструкция обойдется в приличную сумму — порядка 56 тысяч евро (4,4 миллиона рублей). Сюда включили затраты на установку крыши, укрепление стен, стеклопакеты и внутренние двери, отделочные работы, проводку, отопление и водопровод.

Другой немаловажный вопрос — логистика. Следует помнить, что лоты со столь заманчивой ценой не появляются в развитом населенном пункте рядом с крупным городом или какой-то достопримечательностью. И это с учетом того, что даже час езды на машине по Европе — уже далековато. В противном случае покупатель дома нашелся бы быстро и не пришлось бы буквально умолять людей поселиться в забытой богом деревушке.

На своей шкуре

Лучше всего о подводных камнях итальянской акции знают те, кто сам в ней поучаствовал. Например, они предупреждают о затрудненном доступе к объектам инфраструктуры.

«И еще одна статья расходов — бензин. В деревне нет даже рынка, только одно маленькое кафе и церковь, так что за всем пришлось бы ездить примерно за 20 километров. Обдумав все это, мы решили купить обычный дом по рыночной цене», — рассказывает жительница Италии Татьяна Калиди.

Она тоже хотела воспользоваться программой, но в итоге отказалась от этой затеи.

Другие россияне, супружеская пара из Сибири, даже начали вести свой блог на пути к мечте.

«Мы быстро поняли, что единственный вариант покупки недвижимости на Сицилии для нас — это продажа квартиры в Красноярске и соответственно покупка на вырученные деньги недвижимости тут. Цены здесь хоть и заметно ниже, чем на материковой Италии, однако до 20 тысяч евро продается один хлам», — написано в посте.

У Артема с женой несколько раз не складывалось с покупкой, однако молодые люди не сдаются, и намерены пробовать дальше.

«Прежде всего, учитывайте, что вы заплатите совсем не один евро. Как мы подсчитали, на приобретение выбранного нами объекта ушло бы около 6,4 тысячи евро (500 тысяч рублей). Существенная сумма по российским меркам, хоть и несопоставимая с ценами на обычную недвижимость. В остальном, я считаю, нужно звонить и общаться. Если вам понравился какой-то дом по символической цене и вы готовы к предстоящим расходам — проявите инициативу. Любопытный факт: на сайте муниципалитета Ганджи указано, что в программе могут участвовать только граждане Евросоюза. Но на деле они принимают всех. В том числе россиян», — говорит Артем.

Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в привычный жизненный уклад. После закрытия границ многие из тех, кто занимались в Италии реставрацией своего нового жилья, оказались там заблокированы. Они наедине сидели на карантине в еще чужом для них месте и спали в неотапливаемых помещениях, укутавшись в куртки — все предприятия и строительные магазины были закрыты. Выручали лишь добрые соседи, которые помогали вещами и едой, что подтверждает обещания координаторов программы (рядом будут жить дружелюбные соседи).

«Я люблю этот город и людей, даже если они не знают тебя, они помогают тебе. Это все равно что оказаться в другом мире. В Штатах такого не бывает», — поделился один из новичков в коммуне Муссомели.

Пока заключение новых сделок в рамках «Дома за 1 евро» временно заморожено, однако уже с 3 июня 2020 года Италия планирует снять ограничения на въезд и выезд из страны. Такой шаг закономерно подстегнул спрос иностранцев на жилье — граждане США, Германии, России, Швейцарии, Великобритании и Франции заинтересовались местной недвижимостью, особенно рядом с озерами.

Может сложиться впечатление, что к цене в 1 евро за дом забыли приписать несколько нулей, однако это не так. Цель акции — привлечь внимание, заманить в вымирающие городки жителей, для чего приходится использовать нестандартные способы. Чиновники вовсе не скрывают информацию о будущих дополнительных тратах, а честно рассказывают про условия еще до заключения договоров и подписания бумаг. Таким образом любой человек может самостоятельно просчитать все возможные расходы и риски, а также оценить, подходит ли ему данное предложение. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому относиться с подозрением к легкости такого приобретения весьма разумно. В любом случае дом за 1 евро — не покупка жилья в классическом смысле, а скорее долговременный инвестиционный проект, к которому надо подходить обдуманно.