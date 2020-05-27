Россияне установили ремонтный рекорд 

Находясь в режиме самоизоляции, россияне задумались о бытовых вопросах, в частности, начали активно обустраивать собственное жилье. Спрос на услуги ремонта и строительства в мае 2020-го установился на уровне пятилетнего максимума. Об этом говорится в исследовании, подготовленном сервисом «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру).

Как отмечают аналитики, столкнувшись с ограничениями в передвижении, жители крупных городов делали ремонт в квартирах, обустраивали дома и дачи, работали на приусадебных участках. За последние два месяца на платформе „Авито Недвижимость“ произошел рекордный скачок (на 44 процента) в категории спроса на услуги ремонта и строительства. В годовом исчислении спрос повысился на 36 процентов. В числе регионов, где ремонтная активность была самой высокой, — Ленинградская область, Красноярский край, Архангельская, Томская, Тюменская и Челябинская области.

»Период карантина и самоизоляции оказал значительное влияние на привычную жизнь россиян. Теперь дом — это место и для досуга, и для работы. Именно поэтому наши соотечественники задумались о том, чтобы обустроить свое жилье с комфортом и для любых целей», — поясняют аналитики.

Эксперты также изучили структуру спроса на услуги по ремонту и строительству в России. Первое место по запросам в этой категории заняло «строительство домов и коттеджей» (39 процентов обращений). На втором месте по частоте упоминания — «отделочные работы» (22 процента), на третьем — «ремонт квартир» (10 процентов), затем идет «ремонт сантехники» (более 9 процентов), а также «сборка и ремонт мебели» (более 5 процентов).

Ранее сообщалось, что в первую неделю апреля, сразу после введения режима самоизоляции, россияне бросились ремонтировать туалеты.