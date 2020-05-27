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В Москве недосчитались балконов 

Lenta.ru 58 минут назад
В Москве недосчитались балконов
Фото: Lenta.ru
В период вынужденной самоизоляции из-за коронавируса в Москве возросла популярность балконов — граждане использовали их для отдыха на свежем воздухе и для организации рабочих мест. Покупатели жилья в свою очередь стали чаще обращать внимание на то, есть ли в понравившейся квартире балкон или лоджия, отмечается в материалах агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Среди столичных новостроек комфорткласса, где ведутся продажи квартир, балконов недосчитались примерно в 30 процентах комплексов. «Балконы (в том числе лоджии и террасы) присутствуют в 57 процентах проектов, находящихся в реализации. Еще 13 процентов — это проекты, в которых представлен „французский“ балкон, который также позволяет принимать солнечные ванны», — отмечают эксперты.
В сегменте жилья бизнес-класса доля проектов без балконов выше — она составляет почти 44 процента от общего количества новостроек. Как указывают риелторы, для ряда покупателей квартир балконы и лоджии неважны, и их отсутствие помогает сэкономить при покупке жилья. «Еще не так давно балконы воспринимались в качестве места для складирования вещей, поэтому архитекторы предлагали на замену объекты с келлерами и кладовками», — поясняют в «Бон Тон».
Эксперты предполагают, что после карантина может возрасти востребованность не только квартир с балконами, но и жилья с отдельным входом. «Данное решение позволяет жильцам минимизировать контакты с другими людьми», — отмечают они.
Ранее в мае директор департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков заявил «Ленте.ру», что один из главных недостатков современного российского жилья, который выявил карантин по коронавирусу, — это маленькие площади.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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