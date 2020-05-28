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ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Фото: Газета.Ru
Долговая нагрузка россиян на 1 апреля обновила исторический максимум, ее уровень достиг 10,9%. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, который подготовил Банк России.
Отмечается, что этот показатель достиг максимального значения за все время наблюдений.
Как уточняется, речь идет о долговой нагрузке домохозяйств, которая определяется как объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов.
При этом в обзоре указывается, что по необеспеченным потребительским кредитам показатель, достигнутый на 1 апреля, «соответствует значению 2014 года.
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Недвижимость , Личный счет , Центральный банк России
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