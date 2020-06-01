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В июне цены на аренду жилья могут повыситься 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Ценам на аренду жилья предрекли рост
Фото: ТАСС
Аренда квартир в мае продолжила дешеветь, хотя и не такими быстрыми темпами, как в апреле, отмечают аналитики портала "Мир квартир".
По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное — на 1,7%.
"В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", — отмечают специалисты портала.
Самое заметное падение цен отмечено в Тольятти (-4,8% на однокомнатные квартиры), Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-Удэ и Кемерове.
"В мае подешевление квартир объясняется уже не столько упавшим спросом, как в апреле, сколько увеличением предложения. На арендный рынок, помимо квартир, освобожденных съехавшими жильцами, вышли квартиры с рынка продаж, тоже вставшего. А также квартиры тех, кто решил пересидеть трудные времена на даче, и лоты с рухнувшего рынка краткосрочной аренды, — перечисляет гендиректор портала Павел Луценко. — Чтобы жилье хоть как-то "работало", владельцы готовы рассматривать в качестве оплаты залоговую сумму, ремонт руками квартирантов; предоставляют арендные каникулы; сдают квартиру по цене коммунальных счетов с дальнейшим пересмотром ставки".
При этом в отдельных городах цены подросли. Прежде всего, на юге — в Сочи, Севастополе, Симферополе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Это связано с подготовкой к курортному сезону, считают эксперты.
Не исключено, что в июне цены на аренду уже начнут расти — когда ограничения, связанные с пандемией, будут окончательно отменены, уехавшие из крупных городов вернутся и станут искать жилье, считает Луценко.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Павел Луценко
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