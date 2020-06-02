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В крупнейших городах России рухнула стоимость аренды жилья 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В РФ резко упала стоимость аренды жилья
Фото: ТАСС
По итогам мая 2020-го съемные квартиры подешевели и в Москве, и в целом по России. Снижение ставок по всем крупнейшим городам в сегменте однокомнатных лотов составило 1,2 процента, в сегементе «двушек» — 1,4 процента, «трешек» — 1,7 процента. Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
За второй месяц самоизоляции «однушки» стали доступнее в 47 российских городах из 70 крупнейших, «двушки» — в 51, «трешки» — в 58, подсчитали аналитики. Самое заметное падение стоимости аренды жилья отмечено в Тольятти, Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-Удэ и Кемерове.
В Москве больше всего подешевели трехкомнатные квартиры (минус 2 процента, до 54 тысяч рублей/месяц за лот в среднем), чуть меньше — двухкомнатные (минус 1,9 процента, 47 тысяч/месяц), ставки на однокомнатные стали ниже на полтора процента (38,4 тысячи рублей/месяц).
«Спроса нет, цены рухнули, "гипс снимают, клиент уезжает" — примерно в таком настроении пребывают арендодатели уже два месяца подряд, — отмечают специалисты. — Арендаторы же нещадно торгуются. И хотя многие владельцы квартир сами в подвешенном состоянии, им волей-неволей приходится входить в положение тех, кого карантин застал без денег, без работы, а то и вообще в больнице. На уступки идут многие, а те, кто не соглашается снизить ставку, рискуют остаться при пустующей квартире».
Эксперты не исключают, что «рынок аренды отыграет свое обратно», когда все ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут окончательно отменены. «Уехавшие из крупных городов вернутся и станут искать жилье. Может быть, уже в июне цены понемногу поползут вверх», — предполагают они.
Ранее в июне московские риелторы опровергли данные об обвале ставок аренды квартир в городе. По их данным, в период действия в столице режима самоизоляции собственники соглашаются на дисконты в размере не более 10 процентов.
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Недвижимость , Личный счет , Lenta.ru
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