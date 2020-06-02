Бизнесмен Роман Абрамович выкупил у миллиардера виллу за $65 миллионов. Это самая дорогая вилла в Израиле, пишет ТАСС со ссылкой на газету «Глобс».

Вилла расположена в городе Герцлия-Питуах в 15 километрах к северу от Тель-Авива. Имение представляет собой участок в 0,9 гектара и дом площадью две тысячи квадратных метров.

В начале 2019 года Абрамович арендовал эту недвижимость у миллиардера Алана Говарда. В договоре было прописано последующее приобретение имения. СМИ сообщают, что покупка была оформлена еще в январе 2020 года. Алан Говард в 2006 году купил два участка в Герцлии-Питуах за $21 миллион, объединил их и построил дом.

«Глобс» пишет, что Роман Абрамович, который в мае 2018 года получил гражданство Израиля, в 2015 году приобрел отель-бутик «Варсано» и участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров в историческом районе Неве-Цедек Тель-Авива. Там он планирует построить городскую виллу.