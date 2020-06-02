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Ввод жилья в Москве за пять месяцев вырос на 7% 

РИА Недвижимость и ещё 3 3 часа назад
Ввод жилья в Москве вырос на 7%
Фото: РИА Новости
Ввод жилья в Москве за пять месяцев 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% — до более чем 3 миллионов квадратных метров, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Всего с начала года в столице, по данным ведомства, сдали свыше 4 миллионов квадратных метров жилой и нежилой недвижимости.
В том числе в Москве за пять месяцев ввели в строй 12 объектов социальной инфраструктуры и 12 торгово-бытовых объектов.
"Продолжается активное развитие транспортной инфраструктуры. Только по программе строительства метрополитена работы развернуты на 104 площадках (включая подготовительную стадию). В этом году выданы разрешения на ввод в эксплуатацию ТПУ "Рязанская" и второго участка Некрасовской линии метрополитена со станциями "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", а также "Авиамоторная" и "Лефортово", которые строились в рамках БКЛ. Сохраняются и хорошие темпы дорожного строительства. С начала 2020 года уже введены 35,1 километра дорог, в прошлом 2019 году — 13,5 километра", — добавляется в сообщении.
Ранее Росстат сообщил, что объемы ввода жилья в России сократились в апреле 2020 года в годовом исчислении на 36,5% — до 3 миллионов квадратных метров. По сравнению с мартом ввод жилья упал на 41,5%. Всего за четыре месяца в стране сдали 18,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.
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Недвижимость , Росстат
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