Россиянам напомнили правила аренды квартир 

Договоры аренды жилых помещений, заключаемые на срок до года, необязательно регистрировать в Росреестре . Обязательной регистрации в свою очередь подлежат договоры найма, оформляемые на более длительные сроки. Базовые правила аренды квартир напомнило столичное управление Росреестра (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«Долгие» договоры необходимо предоставлять в регистрирующие органы в течение месяца со дня заключения, отмечают в Росреестре. Размер госпошлины при этом для физических лиц составляет 2 тысячи рублей. Если у заявителя есть электронная цифровая подпись, то услуга регистрации может быть оказана в электронном виде на сайте ведомства.

Специалисты указывают, что перед заключением арендного договора необходимо проверить документы обеих сторон. Список недействительных (утраченных, похищенных) российских паспортов размещен в интернете. Далее нужно убедиться в корректности указанных в договоре сведений о квартире (кадастровый номер, адрес, площадь помещения, описание его состояния).

Следует также внимательно ознакомиться с прописанными в договоре условиями оплаты (сумма, порядок погашения и крайние сроки оплаты), проверить информацию об обязанностях сторон, оплате коммунальных услуг, основаниях для расторжения договора.

Не лишним будет указать в договоре предельное число проверок со стороны наймодателя, а также перечень лиц, которые будут проживать вместе с арендатором.

«Подписывать договор лучше усложненным вариантом подписи с расшифровкой ФИО — это затруднит возможным мошенникам процедуру подделки подписи и почерка правообладателя недвижимости», — подчеркивают в Росреестре.

В ведомстве советуют периодически проверять популярные интернет-порталы и базы недвижимости на предмет наличия объявлений о купле-продаже или пересдаче сданной в аренду недвижимости.

После введения режима самоизоляции в Москве ставки аренды столичных квартир экономкласса сильно, на десятки процентов, снизились. Стоимость аренды жилья бизнес-класса упала в среднем на 10 процентов. По итогам мая падение ставок также зафиксировано в других крупнейших городах России.