В России жилье эконом-класса заменили стандартным

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке. Документ вступит в силу 6 июня, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"К категории стандартного жилья относятся индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на земельном участке не более 1500 кв. м, блоки площадью до 130 кв. м в составе жилого дома блокированной застройки, квартиры общей площадью не более 100 кв. м. Квартира может быть расположена в многоквартирном доме, в котором обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, а также в доме, которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше", — отметили в Минстрое.

У стандартного жилья должна быть установлена металлическая входная, межкомнатные двери, оконные блоки с подоконниками, стены — выровнены, окрашены или оклеены обоями. Согласно критериям, потолки в таком жилье нужно выровнять и окрасить, либо установить потолочные конструкции, либо натяжные системы, а также выровнять пол, обеспечить гидроизоляцию, оснастить сантехникой, смесителями и осветительными приборами санузлы. В кухне застройщикам необходимо поставить мойку с тумбой, плиту и вентиляционную решетку.

Требования к стандартному жилью позволят поднять качество новостроек и квартир на более высокий уровень, считает заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

"Мы полностью исключаем использование термина "жилье эконом-класса", переходя к определению "стандартного жилья". В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы, действительно, реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем эконом-класса", — добавил он.