В Москве продается дом-ровесник революции 

В Москве выставили на продажу нежилой дом свободного назначения, построенный в 1917 году. Победитель торгов получит двухэтажное кирпичное здание, передает НСН.

Площадь здания, выставленного на аукцион в столичном районе Люблино, составляет почти 1,4 тысячи квадратных метров по адресу. Дом находится по адресу Егорьевская улица, дом 14, строение 1. От него можно добраться пешком до железнодорожной станции «Депо» и до метро «Люблино». Начальная цена здания — 42,39 миллиона рублей (30,3 тысячи рублей за квадратный метр).