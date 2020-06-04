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В Москве продается дом-ровесник революции 

Мир24 1 час назад
В Москве выставили на продажу нежилой дом свободного назначения, построенный в 1917 году. Победитель торгов получит двухэтажное кирпичное здание, передает НСН.
Площадь здания, выставленного на аукцион в столичном районе Люблино, составляет почти 1,4 тысячи квадратных метров по адресу. Дом находится по адресу Егорьевская улица, дом 14, строение 1. От него можно добраться пешком до железнодорожной станции «Депо» и до метро «Люблино». Начальная цена здания — 42,39 миллиона рублей (30,3 тысячи рублей за квадратный метр).
Организатором торгов является Департамент города Москвы по конкурентной политике. Его руководитель Иван Щербаков отмечает хорошее расположение дома. По его мнению, здание «оборудовано всеми необходимыми коммуникациями и имеет высокую инвестиционную привлекательность с точки зрения расположения в нем офисных помещений или образовательного учреждения». Стать участником торгов за исторический дом можно до 10 июня, а сам аукцион состоится 18 июня.
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Недвижимость , Рынки , Иван Щербаков
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