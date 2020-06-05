Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.90
$
68.95
77.70
77.80
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.24
Индексы и котировки Brent
42.10
–0.52 Золото
1683.71
+0.14 РТС
1285.78
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1287
+0.0336
21.05
1.0951
02.06
25.05
11.05

На популярном среди россиян курорте наметилась распродажа жилья 

Lenta.ru 1 час назад
На популярном курорте среди россиян распродадут жилье
Фото: Reuters
Цены на недвижимость в Черногории в обозримом будущем могут заметно снизиться. О наметившейся распродаже жилья свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Montenegro Prospects, сообщает портал BalkanPro.ru.
Как показало исследование, в котором участвовали жители Балканского региона, Западной Европы и России, потенциальные покупатели недвижимости на популярном курорте рассчитывают на обвал цен в размере 30 процентов, продавцы в свою очередь прогнозируют 10-процентное падение.
Перспективы рынка аренды жилья в Черногории также оцениваются по-разному: около 30 процентов опрошенных заявили, что ставки в этом сезоне сохранятся на прежнем уровне. Еще 30 процентов предположили, что они упадут на 20-30 процентов. Каждый пятый респондент ожидает сокращения стоимости аренды недвижимости на 30-50 процентов.
В целом опрошенные отметили, что страна хорошо справилась с вызовами, которые поставила перед ней пандемия коронавируса.
В конце мая Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно отказалась принимать путешественников из России из-за высокого уровня распространения инфекции. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Душко Маркович.
Видео дня. Москвичи отказываются покупать дорогие смартфоны
Последние новости
Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт Путин снова устроил разнос из-за ЧП в Норильске Путин снова устроил разнос из-за ЧП в Норильске
Комментарии
Недвижимость , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
В России массово закроются магазины
В России массово закроются магазины
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение