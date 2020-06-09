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У какой границы остановится укрепление рубля 

Российская Газета 31 минуту назад
У какой границы остановится укрепление рубля
Фото: ТАСС
На старте новой недели всеобщий оптимизм на глобальных финансовых рынках в отношении перезапуска мировых экономик продолжил способствовать укреплению рубля.
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", считает, что этот тренд на укрепление рубля какое-то время все-таки еще продолжится. И специально для "Российской газеты" дал прогноз по курсам валют:
— Приятным сюрпризом для фондовых площадок, — пояснил эксперт, — стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идет по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее.
Несмотря на ранее неутешительные прогнозы экспертов, число рабочих мест в мае, в США увеличилось на 2,509 миллиона, при этом безработица упала до 13,3 процента с рекордных 14,7 процента в апреле. Кроме того, значительную поддержку российской валюте оказывают растущие цены на нефть, включая
российский экспортный сорт Urals. В субботу страны-участницы сделки ОПЕК+ согласовали продление сделки по сокращению добычи нефти в объеме 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.
На встрече в апреле предполагалось сокращение на 7,7 миллиона баррелей во втором полугодии и 5,8 миллиона баррелей далее до конца апреля 2022 года. Тем не менее участники сделки решили усилить эффект от достигнутых ранее соглашений и посчитали, что в июле преждевременно выводить на рынок 2 дополнительных миллиона баррелей нефти в сутки. И такое решение подтолкнуло мировые цены выше 43 долларов за баррель.
Как отметил после заседания глава Минэнерго РФ Александр Новак, в настоящий момент цель альянса — усилить влияние сделки для появления баланса на глобальном рынке, снизить риски и сохраняющуюся неопределенность.
Однако стоит отметить, что решение крупнейших нефтедобытчиков является ожидаемым событием и уже во многом заложено в рынок. И поэтому в краткосрочной перспективе дальнейший потенциал роста цен на черное золото по большей части исчерпан.
Однако мировые экономики одна за другой постепенно выходят из коронавирусной комы. И во многих странах начинает расти потребление энергоносителей. Если этот тренд продолжится до конца года, мы можем увидеть 50-55 долларов за баррель Brent.
Напомню, что основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Сейчас эти три составляющие все еще выступают на стороне российской валюты, которая после продолжительного укрепления может обосноваться в диапазоне 67,50-70 по отношению к американскому доллару.
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Комментарии
Недвижимость , Рынки , Экономика , Александр Новак , Сергей Дроздов , Минэнерго , "Российская газета" , Евро , Доллар
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