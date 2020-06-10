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Особняк «агента 007» выставлен на продажу 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Особняк «агента 007» выставлен на продажу
Фото: Knight Frank / Cap-Ferrat
В Ницце выставили на продажу роскошую виллу, где раньше жил голливудский актер Шон Коннери — исполнитель главной роли «агента 007» в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Стоимость недвижимости составляет 30 миллионов евро, сообщает Daily Mail.
Шестиэтажная вилла площадью тысячу квадратных метров расположена на возвышенности с видом на Средиземное море. Просторный участок, на котором находится пейзажный бассейн, занимает пять тысяч квадратных метров.
В особняке есть восемь спален с панорамными окнами, спа, тренажерный зал, а также большая кладовая для хранения посуды. Интерьер выполнен в стиле ар-деко. В вестибюле установлена лестница, выполненная в стиле «бель-эпок». Кроме того, можно воспользоваться лифтом, украшенном цветами и узорами на железном корпусе.
В конце мая в США на продажу был выставлен первый дом основательницы известного бренда косметики Kylie Cosmetics, миллиардерши Кайли Дженнер. Его стоимость — 3,6 миллиона долларов.
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Недвижимость , Шон Коннери
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