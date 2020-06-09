Москвичи скупают квартиры в небоскребах

Предложение квартир в небоскребах Москвы с декабря 2019-го сократилось на 13 процентов, до 162 тысяч квадратных метров. «Высотные» апартаменты кинулись скупать новоселы с семьями, говорится в материалах компании Capital Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По оценкам аналитиков, в мае 2020-го в московских небоскребах было представлено 262 тысячи квадратных метров квартир и апартаментов в 15 комплексах. Большинство из них — 46 процентов — продаются в Центральном округе. На втором месте Западный округ с долей 29 процентов.

«Небоскребы остаются востребованным форматом городской недвижимости: сокращение доли квартир в структуре предложения свидетельствует, в том числе, об интересе к высотным проектам со стороны семейной аудитории», — поясняют эксперты.

Они отмечают, что 38 процентов «жилого» предложения в небоскребах — это апартаменты (формально они не имеют статуса жилья), остальное — квартиры.

Ранее в июне было предсказано изменение образа жизни москвичей после пандемии: по мнению аналитиков, горожане начнут чаще делать выбор в пользу загородной недвижимости. Многие из них приобрели опыт проживания за городом во время распространения COVID-19.