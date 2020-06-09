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Москвичи кинулись скупать квартиры в небоскребах 

Lenta.ru 2 часа назад
Москвичи скупают квартиры в небоскребах
Фото: ТАСС
Предложение квартир в небоскребах Москвы с декабря 2019-го сократилось на 13 процентов, до 162 тысяч квадратных метров. «Высотные» апартаменты кинулись скупать новоселы с семьями, говорится в материалах компании Capital Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По оценкам аналитиков, в мае 2020-го в московских небоскребах было представлено 262 тысячи квадратных метров квартир и апартаментов в 15 комплексах. Большинство из них — 46 процентов — продаются в Центральном округе. На втором месте Западный округ с долей 29 процентов.
«Небоскребы остаются востребованным форматом городской недвижимости: сокращение доли квартир в структуре предложения свидетельствует, в том числе, об интересе к высотным проектам со стороны семейной аудитории», — поясняют эксперты.
Они отмечают, что 38 процентов «жилого» предложения в небоскребах — это апартаменты (формально они не имеют статуса жилья), остальное — квартиры.
Ранее в июне было предсказано изменение образа жизни москвичей после пандемии: по мнению аналитиков, горожане начнут чаще делать выбор в пользу загородной недвижимости. Многие из них приобрели опыт проживания за городом во время распространения COVID-19.
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Недвижимость , Lenta.ru
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