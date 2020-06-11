Российская ипотека рекордно подешевела 

Ставки по ипотеке в России снизились до рекордных значений и продолжают уменьшаться. Средняя ставка по кредитам на покупку квартир в новостройках в апреле составила 6,94 процента с учетом ипотечных программ с господдержкой. Об этом говорится в сообщении компании «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Данные мониторинга «Дом.рф» свидетельствуют о том, что и в рыночном сегменте жилищные кредиты рекордно подешевели. По состоянию на 9 июня средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков по рыночным продуктам на новостройки составила 8,48 процента годовых (минус 0,04 процентного пункта к концу мая), на готовое жилье — 8,72 процента (минус 0,03 процентного пункта), на рефинансирование — 8,57 процента (минус 0,04 процентного пункта). Это самые низкие значения с 2018 года, подчеркивают аналитики.

«Фактические ставки в сегменте новостроек на сегодняшний день ниже рыночных, поскольку здесь действует сразу несколько ипотечных программ с господдержкой, позволяющих взять кредит на льготных условиях, — указывают в «Дом.рф». — Совокупно в мае на них пришлось более 50 процентов от общего объема ипотеки на новое жилье».

В общей сложности, по оценкам компании, в 2020 году в России будет выдано более миллиона ипотечных кредитов на общую сумму свыше 2,5 триллиона рублей.