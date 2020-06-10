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Покупателям квартир в Москве пообещали скидки 

Lenta.ru и ещё 2 53 минуты назад
Покупателям квартир в Москве пообещали скидки
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Летом 2020-го средний размер скидки на вторичном рынке жилья в Москве вырастет с 5 до 7 процентов. Рынок постепенно восстанавливается после падения, произошедшего из-за действовавшего в столице режима самоизоляции, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают специалисты, начало увеличиваться, в частности, число квартир в продаже — после резкого снижения объемов предложения «вторички» во время карантина. Продавцы готовы к показам, но тщательно соблюдают меры предосторожности во время встреч. Также зафиксирован рост потенциального спроса, но потенциальные покупатели все еще ждут начала снижения цен на жилье.
«Полное восстановление вторичного рынка недвижимости займет гораздо больше времени, чем длился период принудительной самоизоляции, — подчеркивают в «ИНКОМ». — Собственники жилья, ранее взявшие паузу, вновь займутся продажей своих объектов, поэтому объем предложения на "вторичке" будет нарастать, хотя и медленными темпами». Возвращение к докризисному уровню спроса риелторы обещают через несколько месяцев — к концу осени или даже к наступлению нового года. «И при том важном условии, если ситуация с пандемией не ухудшится — скажем, из-за прогнозируемой сейчас второй волны заболеваний», — заключают они.
Ранее в мае аналитики разъяснили неизбежность снижения цен на жилье в России. Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают специалисты. Его размер может достичь 30 процентов.
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Недвижимость , Рынки , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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