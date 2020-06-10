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Ариана Гранде купила дом с семью ванными и сэкономила 

Lenta.ru 1 час назад
Ариана Гранде купила дом с семью ванными и сэкономила
Фото: Noel Kleinman
Американская певица и актриса Ариана Гранде купила роскошный дом в элитном районе Лос-Анджелеса. Стоимость недвижимости составила почти 14 миллионов долларов, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники.
Согласно документам, певице удалось заключить выгодную сделку и сэкономить. Особняк с четырьмя спальнями и семью ванными появился на рынке недвижимости два года назад и оценивался в 25,5 миллиона долларов. Затем его цена опустилась до 17,5 миллиона долларов.
Трехэтажное здание спроектировано таким образом, чтобы из каждой комнаты, оснащенной панорамными окнами, открывался вид на природу. На террасе установлен пейзажный бассейн.
Площадь дома составляет более 900 квадратных метров. Высота потолков — около пяти метров. В качестве покрытия для пола использовали паркет. Кухня оборудована всей необходимой современной техникой. Кроме того, для релаксации можно воспользоваться фитнес-студией с массажным кабинетом. Есть также бар и погреб с большой коллекцией вин.
На днях в Ницце была выставлена на продажу шестиэтажная вилла голливудского актера Шона Коннери. Ее стоимость составляет 30 миллионов евро.
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Недвижимость , Шон Коннери
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