Цены на землю около Москвы упадут

«Коронавирусный кризис» стимулировал рост спроса на загородную недвижимость в Московской области, но в целом предложение земельных участков в регионе по-прежнему значительно превышает спрос, говорится в материалах «Объединенной группы риелторских компаний» (ОГРК), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По итогам 2020 года земля около Москвы подешевеет, так как объективных причин для ее удорожания нет, констатируют эксперты.

«Наиболее сильно заметно падение цен на земли сельхозназначения и на предназначенные для индивидуального жилого строительства. Участки такого формата и площадью от 10 до 50 гектаров пользуются низким спросом из-за отсутствия новых проектов», — уточняют они.

В ОГРК подсчитали: земли для дачного строительства (большие участки) на расстоянии 30-50 километров от МКАД продаются по цене от 30-70 тысяч рублей за сотку. Средняя стоимость участков сельскохозяйственного назначения, которые располагаются на расстоянии 50-100 километров от МКАД, начинается от 500 рублей и достигает 15 тысяч рублей за сотку.

«В 2019 году участки в Московской области фактически показали отрицательную ценовую динамику. Так, земли сельскохозяйственного предназначения и промназначения потеряли около 9-10 процентов. В нынешнем году рынок не вышел на ценовое плато, поэтому по итогам 2020-го, скорее всего, мы ждем корректировку со знаком минус», — прогнозируют эксперты.

Ранее в июне было предсказано изменение образа жизни москвичей после пандемии: по мнению аналитиков, горожане начнут чаще делать выбор в пользу загородной недвижимости. Многие из них приобрели опыт проживания за городом во время распространения COVID-19.