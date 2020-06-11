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В Италии начали продавать дома за один евро 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Италии начали продавать дома за один евро
Фото: depositphotos.com
Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel.
По словам мэра коммуны, программа под названием "Операция "Красота" призвана решить проблему оттока молодого населения в крупные города.
Жилье в Чинкуэфронди привлекательно также из-за благоприятной эпидемиологической обстановки — за все время пандемии коронавируса в коммуне не было ни одного случая заражения.
Все, кто решат купить дом по льготной цене, будут обязаны отремонтировать его в течение трех лет. Кроме того, покупателю необходимо заплатить специальный сбор в 250 евро. Если в установленный срок дом не отремонтируют, владельца жилья оштрафуют на 20 тысяч евро.
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Недвижимость , CNN
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