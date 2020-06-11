Найдены самые дорогие особняки Подмосковья 

Портал недвижимости ЦИАН составил рейтинг самых дорогих резиденций Подмосковья. Большинство таких объектов находится на Рублево-Успенском шоссе. Дома выполнены «под ключ»: с отделкой, ландшафтными работами на территории, в некоторых есть меблировка. Об этом говорится в материале портала, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Первое место рейтинга занял особняк за 3,55 миллиарда рублей в коттеджном поселке Тайм-1. Дом площадью почти семь тысяч квадратных метров построен в английском стиле. На прилегающем лесном участке в семь гектаров, по подсчетам аналитиков, можно было бы разместить до 50 коттеджей эконом-класса.

«Серебро» досталось усадьбе за 2,86 миллиарда рублей (коттеджный поселок Парквилл, Жуковка). Дворец площадью 2,8 тысячи «квадратов» оформлен в классическом стиле. Размер участка составляет 1,1 гектара.

Третье место занял дом стоимостью 2,49 миллиарда рублей в коттеджном поселке Ландшафт. По меркам элитной недвижимости у резиденции небольшая площадь территории — «всего» 50 соток. Сам особняк, чей метраж составляет четыре тысячи «квадратов», продается с эксклюзивной отделкой и меблировкой и полностью готов к проживанию.