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Россиянам дали советы по выбору страховки к ипотеке 

Мария Иванова 2 часа назад
Россиянам дали советы по выбору страховки к ипотеке
Фото: РИА Новости
Портал «Банки.ру» рассказал о трех способах застраховать ипотечное жилье. Первый — это ипотечный страховой полис, купить который потребует банк-кредитор.
Обычно банк предлагает на выбор несколько страховых компаний. Полис может быть «чисто ипотечным», то есть жилье по нему застрахуют от пожара, стихийных бедствий, скрытых повреждений конструкции, затопления, взрыва газа и противоправных действий третьих лиц. Также полис может страховать не только предмет залога, но и риски смерти и утраты трудоспособности заемщиком.
Эксперты «Банков.ру» предупредили, что по умолчанию ипотечная страховка покрывает только сумму кредита, а не реальную стоимость квартиры, в которую входит первоначальный взнос. Для возмещения сверх суммы кредита клиент заранее должен попросить о страховке на полную стоимость жилья.
Застраховать ипотечное жилье также можно по региональной или муниципальной программам. Объектом страхования в таких программах выступают имущественные интересы, связанные как с риском полной утраты жилья, так и с частичным повреждением помещения, включая конструктивные элементы, отделку, инженерное оборудование, внутренние коммуникации.
Такую страховку выплатят в случае пожара, взрыва по любой причине (кроме теракта), аварии систем отопления, водоснабжения, канализации, внутренних водостоков, а также в случае сильных ветров или ураганов. Муниципальные страховки не покрывают риск утраты домашнего имущества и нанесения ущерба соседям.
Третий способ — добровольное страхование, которое позволяет защитить и жилье, и все имущество в нем от полного пакета рисков, а также ответственность перед соседями. Страховым случаем будет считаться пожар, взрыв, залив, стихийные бедствия, преступления и другие риски. Клиент сможет выбрать, включать ли в страховку движимое имущество, внутреннюю отделку и инженерное оборудование.
Ипотечный полис можно дополнить полисом добровольного страхования, исключив из него риски, покрываемые ипотечной страховкой.
Как писал «Рамблер», ранее эксперты риелторской компании «Метриум» рассказали о банковской группе риске — людях, чьи шансы на получение ипотеки крайне малы. К ним относятся работники, получающие «серую» зарплату, предприниматели, пострадавшие из-за коронавируса, иностранцы, пенсионеры, молодежь до 21 года, а также россияне с небольшим трудовым стажем.
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Недвижимость , Banki.ru
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