Москва отчиталась по темпам ввода недвижимости

В Москве с начала года сдали более 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, что составляет половину годового плана, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"С начала года в городе сдано более 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 2 миллиона "квадратов" жилья. Это составляет половину годового плана по вводу", — приводятся в сообщении слова заммэра по строительству Андрея Бочкарева.

Как отмечается в нем, около 90% введенной в эксплуатацию недвижимости в столице построено за счет частных девелоперов. В частности, в Москве за пять месяцев построили 11 школ и детских садов, пять объектов здравоохранения, четыре спортивных сооружения, четыре объекта культуры, 20 торговых и офисных комплексов, четыре гостиницы и апартотеля.

Всего в столице в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию примерно 8,5 миллиона квадратных метров.