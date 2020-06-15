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Москва выполнила 50% годового плана по вводу недвижимости 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Москва отчиталась по темпам ввода недвижимости
Фото: РИА Новости
В Москве с начала года сдали более 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, что составляет половину годового плана, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"С начала года в городе сдано более 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 2 миллиона "квадратов" жилья. Это составляет половину годового плана по вводу", — приводятся в сообщении слова заммэра по строительству Андрея Бочкарева.
Как отмечается в нем, около 90% введенной в эксплуатацию недвижимости в столице построено за счет частных девелоперов. В частности, в Москве за пять месяцев построили 11 школ и детских садов, пять объектов здравоохранения, четыре спортивных сооружения, четыре объекта культуры, 20 торговых и офисных комплексов, четыре гостиницы и апартотеля.
Всего в столице в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию примерно 8,5 миллиона квадратных метров.
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