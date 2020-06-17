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Во Франции устроили распродажу замков 

Lenta.ru и ещё 7 7 часов назад
Во Франции устроили распродажу замков
Фото: Во-ле-Веконт, Wikipedia
Собственникам замков во Франции из-за эпидемии коронавируса пришлось увольнять персонал и даже устраивать распродажи своих объектов, поскольку основной доход идет от проведения мероприятий. Об этом пишет The Telegraph.
По подсчетам экспертов, летом 2020-го владельцы замков недосчитаются от 40 до 80 процентов своей выручки.
«Надо признать очевидное: 2020 год останется белым пятном в истории торжественных мероприятий. Частные лица отменяют или переносят свои вечеринки на 2021 год. Компании сокращают свои бюджеты, и мероприятия — первая статья расходов, которую урезают», — рассказал изданию Le Parisien представитель отрасли.
В конце 2019 года в экспозиции было представлено примерно 1,5 тысячи замков. Цены на лоты падали еще до пандемии, а новый кризис, полагают аналитики, только ухудшит ситуацию, заставив многих собственников продавать замки по минимальной цене.
Ранее во Франции пара американцев решила продать отреставрированный ими замок. Причиной послужила установка ветрогенераторов в полях, которые испортили «открыточные» виды.
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Комментарии
Недвижимость , Daily Telegraph
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