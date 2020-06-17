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На Саввинской набережной в Москве продают подвал 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 2 часа назад
На Саввинской набережной в Москве продают подвал
Фото: РИА Новости
Столица выставила на публичные торги подвальное помещение в доме на Саввинской набережной. Лот свободного назначения имеет площадь 89,5 кв метров и находится в пешей доступности от метро «Киевская».
По словам руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, объект в одном из самых престижных районов столицы можно приобрести «по очень выгодной цене — начальная цена продажи лота составляет 11,4 млн рублей.
»В среднем участники таких аукционов приобретают объект на 25% дешевле начальной стоимости. Кроме того, помещение находится в хорошем техническом состоянии и оснащено необходимыми коммуникациями», — уточнил Щербаков.
Оставить заявку на участие в публичных торгах можно до 8 июля. Определят победителя уже 16 июля. Подробнее о проведении торгов и лоте можно узнать на инвестиционном портале города Москвы. Организатором аукциона выступает Департамент Москвы по конкурентной политике.
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