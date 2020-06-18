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В Москве резко снизились продажи квартир 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Москве резко снизились продажи квартир
Фото: ТАСС
В мае 2020-го в Москве зарегистрировали чуть более трех тысяч договоров долевого участия в строительстве жилья. Таким образом, показатель продаж квартир в новостройках снизился на 20 процентов по сравнению с результатом за апрель, говорится в сообщении столичного управления Росреестра, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В годовом исчислении (по сравнению с маем 2019-го) продажи первичного жилья в столице обвалились довольно резко — на 59 процентов (с 7,6 тысячи сделок). Всего в период с января по май в городе продали 24,65 тысячи квартир в новостройках — на 29 процентов меньше, чем в том же временном отрезке 2019-го (34,87 тысячи сделок).
«Второй месяц подряд показатели первичного рынка недвижимости в столице демонстрируют снижение, — отмечают в Росреестре. — При этом если в апреле спад был почти двукратным, то в мае динамика немного сгладилась — до минус 20 процентов. Цифры апреля-мая выглядят вполне закономерно, учитывая меры самоизоляции, ограничения работы застройщиков, МФЦ и в целом неготовность граждан к удаленной покупке недвижимости».
Ранее в июне Москве предрекли бум продаж жилья. По мнению участников рынка, в столице накопился отложенный спрос на квадратные метры — многие покупатели ждали отмены карантинных ограничений, чтобы приобрести квартиры. Это касается и вторичного, и первичного рынков недвижимости.
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Недвижимость , Росреестр , Lenta.ru
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