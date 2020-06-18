Дольщикам предоставят дополнительные гарантии

Участники долевого строительства могут получить дополнительную защиту своих законных интересов. Соответствующий законопроект во втором чтении депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в четверг, 18 июня.

Фото: ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ / ПГ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ / ПГ

Законопроект предусматривает установление новых оснований для исключения строек из реестра проблемных объектов, а также возможность осуществления выплат гражданам вне зависимости от уплаты застройщиком взносов в компенсационный фонд. В том числе — выплат членам жилищно-строительных кооперативов. Кроме того, он облегчит решение вопроса исполнения исполнительных документов по расчетным счетам застройщика, имеющим целевое использование.

Помимо этого, авторы документа предлагают наделить публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» функциями застройщика и технического заказчика в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Таким образом, фонд сможет реализовывать полномочия по завершению строительства объектов, переданных от застройщика, признанного банкротом. Что, в свою очередь, позволит снизить расходы, в том числе за счет оптимизации дублирующих функций административно-хозяйственной поддержки, а также исключения внутригрупповых операций.