Эксперт заявила о возможном росте цен на бензин 

Стоимость бензина в России может увеличиться, заявили изданию Nation News в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

«Скорее всего, стоимость топлива будет увеличиваться и дальше в связи с нехваткой его на рынке. Повышение цены на сырье и дефицит на рынке Аи-95, скорее всего, приведут к увеличению розничных цен на АЗС», — сказали в пресс-службе.