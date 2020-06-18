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Эксперт заявила о возможном росте цен на бензин 

Rambler News Service 23 часа назад
Стоимость бензина в России может увеличиться, заявили изданию Nation News в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
«Скорее всего, стоимость топлива будет увеличиваться и дальше в связи с нехваткой его на рынке. Повышение цены на сырье и дефицит на рынке Аи-95, скорее всего, приведут к увеличению розничных цен на АЗС», — сказали в пресс-службе.
Накануне цена на бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла до исторического максимума и составила 56,7 тыс. руб. за тонну. Прежний максимум был зафиксирован в июне 2018 года.
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Недвижимость , Личный счет , Рынки , Экономика , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
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