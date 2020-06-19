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В России расширили список банков для сельской ипотеки 

RT на русском 1 час назад
В РФ расширили список банков для сельской ипотеки
Фото: РИА Новости
Минсельхоз увеличил число уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на в пресс-службу ведомства, к основному списку присоединились АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ «Энергобанк» и РНКБ.
Отмечается, что на данный момент россияне могут оформить льготную сельскую ипотеку в Россельхозбанке, Сбербанке, КБ «Центр-инвест», банке «Левобережный», Ак Барс Банке и Дальневосточном банке.
В министерстве также сообщили, что сельской ипотекой со ставкой до 3% воспользовались уже порядка 8,6 тыс. человек.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что для выдачи льготных кредитов со ставкой до 3% на покупку недвижимости на сельских территориях будет выделено 2 млрд рублей.
Эксперт Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы по запуску сельской ипотеки под 2,7%.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Виктория Абрамченко , Владимир Шаповалов , Энергобанк , Российский национальный коммерческий банк , Сбербанк России , КБ "Центр-инвест" , Ак барс банк , Россельхозбанк , Банк "Левобережный" , Минсельхоз , газета "Известия" , ФБА "Экономика сегодня"
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