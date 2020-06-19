В РФ расширили список банков для сельской ипотеки

Минсельхоз увеличил число уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки.

РНКБ. Как сообщают «Известия» со ссылкой на в пресс-службу ведомства, к основному списку присоединились АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ «Энергобанк»

В министерстве также сообщили, что сельской ипотекой со ставкой до 3% воспользовались уже порядка 8,6 тыс. человек.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что для выдачи льготных кредитов со ставкой до 3% на покупку недвижимости на сельских территориях будет выделено 2 млрд рублей.