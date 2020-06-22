На аукцион в Москве выставили квартиру-малютку

Центр управления городским имуществом сообщает о не совсем стандартном лоте — на городской аукцион выставлена квартира-малютка площадью 15 квадратных метров. Она расположена в Басманном районе, в десяти минутах от станции метро Курская.

По словам руководителя проектов Центра управления городским имуществом Александра Алексеева, компактное жилье весьма популярно среди молодежи и молодых семей. Начальная цена этой квартиры составляет 3,5 миллиона рублей, но, как показывает практика, на каждый такой лот претендуют 5-6 участников торгов. То есть спрос есть, и цена в процессе торгов может существенно вырасти.

Подать заявку на участие в торгах за эту квартиру можно до 23 июля 2020 года.