Единый реестр застройщиков: последние новости

Э.К. Девелопмент построит новый жилой комплекс «Авиатика» у метро «Беговая»

ВТБ профинансирует строительство двух домов Setl Group в Светлогорске

На старт, внимание, ритм: начинаются продажи второй очереди комплекса на проспекте Победы