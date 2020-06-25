По итогам первых пяти месяцев текущего года компания «РГ — Девелопмент» заняла 9-е место среди застройщиков России по объему ввода жилья. В феврале был введен в эксплуатацию жилой комплекс «Семеновский парк» общей площадью 129 тыс. кв. м (1622 квартиры, площадь которых составляет 85 тыс. кв. м). Соответствующий рейтинг был опубликован порталом «Единый ресурс застройщиков». Интернет ресурс на постоянной основе осуществляет ранжирование застройщиков по объемам текущего строительства и объемам ввода жилья в эксплуатацию, а также отслеживает соблюдение застройщиками декларируемых сроков ввода жилья в эксплуатацию. «Менее года назад мы поставили перед собой амбициозную задачу по усилению своих позиций на российском рынке недвижимости, а уже сейчас, благодаря профессионализму и грамотному подходу, команде „РГ — Девелопмент“ удалось добиться таких высоких результатов. Всё это говорит о правильности выбора вектора развития компании», — комментирует Сергей Шумей, контролирующий владелец инвестиционно-девелоперской компании «РГ — Девелопмент». «Несмотря на вынужденную приостановку работ, мы не снижаем темпов строительства, все работы на объектах ведутся в усиленном режиме. Три наших проекта находятся на финальной стадии строительства, ввести их в эксплуатацию мы планируем в утвержденные сроки — это вопрос репутации», — комментирует Татьяна Тихонова, генеральный директор «РГ — Девелопмент». Справка о компании «РГ — Девелопмент» — динамично развивающаяся девелоперская компания, в портфеле которой сегодня около 1 млн кв. м жилой недвижимости. За стабильные темпы строительства и качественные характеристики объектов компания «РГ — Девелопмент» неоднократно удостаивалась наград и высоких позиций в различных конкурсах и рейтингах. В 2019 году компания завоевала титул «Девелопер года» в строительной премии «Рекорды рынка недвижимости». Высокий уровень организованности работы, финансовой стабильности и качества строительства подтвержден независимой оценкой Мосгосэкспертизы, по факту проведения которой «РГ — Девелопмент» присвоен рейтинг А2 («Очень высокий уровень надежности — риск незначительный»). Компания сотрудничает с ведущими архитекторами, лучшими строительными компаниями, надежными банками. «РГ — Девелопмент» активно участвует в программах, реализуемых Правительством Москвы, в первую очередь в сфере улучшения экологии и создания комфортной городской среды. Среди завершенных проектов компании: ЖК «Родной город. Октябрьское поле», ЖК «Родной город. Каховская», ЖК «Родной город. Воронцовский парк», ЖК «Орехово-Борисово» и ЖК «Семеновский парк». Проекты в стадии строительства: вторая очередь жилого квартала «Октябрьское поле», ЖК «Фонвизинский», ЖК «Петровский парк», ЖК «Балтийский».
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«РГ — Девелопмент» в числе ТОП-10 строительных компаний России по объему ввода жилья
Фото: РИА Новости
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