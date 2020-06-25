Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.35
$
69.50
77.85
77.85
Прогноз
29.06 – 06.07
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
41.39
–0.31 Золото
1762.72
–0.01 РТС
1257.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1224
–0.0075
11.06
1.1299
23.06
15.06
01.06

«РГ — Девелопмент» в числе ТОП-10 строительных компаний России по объему ввода жилья 

Единый реестр застройщиков 25 июня 2020
«РГ — Девелопмент» в числе ТОП-10 строительных компаний России по объему ввода жилья
Фото: РИА Новости
По итогам первых пяти месяцев текущего года компания «РГ — Девелопмент» заняла 9-е место среди застройщиков России по объему ввода жилья. В феврале был введен в эксплуатацию жилой комплекс «Семеновский парк» общей площадью 129 тыс. кв. м (1622 квартиры, площадь которых составляет 85 тыс. кв. м). Соответствующий рейтинг был опубликован порталом «Единый ресурс застройщиков». Интернет ресурс на постоянной основе осуществляет ранжирование застройщиков по объемам текущего строительства и объемам ввода жилья в эксплуатацию, а также отслеживает соблюдение застройщиками декларируемых сроков ввода жилья в эксплуатацию. «Менее года назад мы поставили перед собой амбициозную задачу по усилению своих позиций на российском рынке недвижимости, а уже сейчас, благодаря профессионализму и грамотному подходу, команде „РГ — Девелопмент“ удалось добиться таких высоких результатов. Всё это говорит о правильности выбора вектора развития компании», — комментирует Сергей Шумей, контролирующий владелец инвестиционно-девелоперской компании «РГ — Девелопмент». «Несмотря на вынужденную приостановку работ, мы не снижаем темпов строительства, все работы на объектах ведутся в усиленном режиме. Три наших проекта находятся на финальной стадии строительства, ввести их в эксплуатацию мы планируем в утвержденные сроки — это вопрос репутации», — комментирует Татьяна Тихонова, генеральный директор «РГ — Девелопмент». Справка о компании «РГ — Девелопмент» — динамично развивающаяся девелоперская компания, в портфеле которой сегодня около 1 млн кв. м жилой недвижимости. За стабильные темпы строительства и качественные характеристики объектов компания «РГ — Девелопмент» неоднократно удостаивалась наград и высоких позиций в различных конкурсах и рейтингах. В 2019 году компания завоевала титул «Девелопер года» в строительной премии «Рекорды рынка недвижимости». Высокий уровень организованности работы, финансовой стабильности и качества строительства подтвержден независимой оценкой Мосгосэкспертизы, по факту проведения которой «РГ — Девелопмент» присвоен рейтинг А2 («Очень высокий уровень надежности — риск незначительный»). Компания сотрудничает с ведущими архитекторами, лучшими строительными компаниями, надежными банками. «РГ — Девелопмент» активно участвует в программах, реализуемых Правительством Москвы, в первую очередь в сфере улучшения экологии и создания комфортной городской среды. Среди завершенных проектов компании: ЖК «Родной город. Октябрьское поле», ЖК «Родной город. Каховская», ЖК «Родной город. Воронцовский парк», ЖК «Орехово-Борисово» и ЖК «Семеновский парк». Проекты в стадии строительства: вторая очередь жилого квартала «Октябрьское поле», ЖК «Фонвизинский», ЖК «Петровский парк», ЖК «Балтийский».
Видео дня. В Москве вырос спрос на вторичное жилье
Единый реестр застройщиков: последние новости
Э.К. Девелопмент построит новый жилой комплекс «Авиатика» у метро «Беговая» Э.К. Девелопмент построит новый жилой комплекс «Авиатика» у метро «Беговая» ВТБ профинансирует строительство двух домов Setl Group в Светлогорске ВТБ профинансирует строительство двух домов Setl Group в Светлогорске На старт, внимание, ритм: начинаются продажи второй очереди комплекса на проспекте Победы На старт, внимание, ритм: начинаются продажи второй очереди комплекса на проспекте Победы
Комментарии
Недвижимость , Татьяна Тихонова , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция становится газовой сверхдержавой
Турция становится газовой сверхдержавой
Российский рынок жилья обвалился вдвое
Российский рынок жилья обвалился вдвое
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
США заплатят за «Северный поток-2»
США заплатят за «Северный поток-2»
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение