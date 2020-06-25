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Ввод жилья в России по итогам года может упасть на 10% 

РИА Недвижимость 1 час назад
В России ожидается падение ввода жилья
Фото: РИА Новости
Падение ввода жилья в России по итогам текущего года может составить порядка 10%, рассказал в интервью газете "Ведомости" вице премьер Марат Хуснуллин.
"Пока по году вижу падение объемов примерно на 10%", — сказал он изданию.
По словам вице-премьера, Москва и Подмосковье почти два месяца не работали, на них вынужденная пауза повлияла сильнее. Ведь на Московский регион приходится 25% всего жилищного строительства страны. Сейчас почти все стройки возобновились, причем многие застройщики форсируют стройки. Но ряд коммерческих застройщиков в регионах не возобновили работу, они боятся, что не будет платежеспособного спроса.
Он добавил, что эту ситуацию власти намерены за счет развития ипотеки. По его данным, всего подано более 170 тысяч заявок на льготную ипотеку под 65%, 40 тысяч выдано, так как банки не успевают все обрабатывать.
"За месяц в экономику люди принесли 100 миллиардов рублей. Считаю, что это очень эффективная мера: в целом она даст приток в отрасль около 500 миллиардов рублей", — сказал вице-премьер газете.
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Недвижимость , Марат Хуснуллин , Ведомости
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