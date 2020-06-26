Британская семья разыграет особняк в лотерею 

Из-за пандемии COVID-19 семья из Великобритании не смогла быстро продать свой особняк и решила разыграть его в лотерею. К выигрышу прилагается также автомобиль Volvo XC90 Hybrid за 42 тысячи фунтов (3,6 миллиона рублей), пишет The Sun.

Участники могут купить столько билетов из общего тиража в 400 тысяч, сколько захотят. Стоимость билета — один фунт стерлингов (86 рублей). Как рассказал хозяин недвижимости Дейл Тейт (Dale Tate), семья планирует переезд в Австралию в конце года.

Разыгрываемый дом был построен два года назад и оценивается в 280 тысяч фунтов (24,1 миллиона рублей). Он расположен в Оссетте, графство Уэст-Йоркшир. На территории дома разбит садовый участок площадью семь квадратных метров. Имеется гараж. Внутри дома есть четыре просторных спальни, ванная комната, а также кухня со светодиодной подсветкой, создающей эффект «парящей мебели».

В начале мая разыграть особняк в лотерею решил британец Дэниел Твенефор, поскольку продажи недвижимости упали. Он также пообещал, что если билеты раскупят, то он пожертвует часть денег медикам и в благотворительную организацию, помогающую молодым людям в трудной жизненной ситуации.