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Британская семья разыграет особняк в лотерею 

Lenta.ru 1 час назад
Британская семья разыграет особняк в лотерею
Фото: Zoopla
Из-за пандемии COVID-19 семья из Великобритании не смогла быстро продать свой особняк и решила разыграть его в лотерею. К выигрышу прилагается также автомобиль Volvo XC90 Hybrid за 42 тысячи фунтов (3,6 миллиона рублей), пишет The Sun.
Участники могут купить столько билетов из общего тиража в 400 тысяч, сколько захотят. Стоимость билета — один фунт стерлингов (86 рублей). Как рассказал хозяин недвижимости Дейл Тейт (Dale Tate), семья планирует переезд в Австралию в конце года.
Разыгрываемый дом был построен два года назад и оценивается в 280 тысяч фунтов (24,1 миллиона рублей). Он расположен в Оссетте, графство Уэст-Йоркшир. На территории дома разбит садовый участок площадью семь квадратных метров. Имеется гараж. Внутри дома есть четыре просторных спальни, ванная комната, а также кухня со светодиодной подсветкой, создающей эффект «парящей мебели».
В начале мая разыграть особняк в лотерею решил британец Дэниел Твенефор, поскольку продажи недвижимости упали. Он также пообещал, что если билеты раскупят, то он пожертвует часть денег медикам и в благотворительную организацию, помогающую молодым людям в трудной жизненной ситуации.
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