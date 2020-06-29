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В Москве зафиксирован ипотечный бум 

Артём Кульша и ещё 1 2 часа назад
Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в течение двух первых недель июня, выросло в два раза по сравнению с двумя первыми неделями мая. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В течение двух первых недель мая, как сообщал «Рамблер», согласно данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), в Москве было зарегистрировано 1793 договора об ипотеке, а в течение двух первых недель июня — 3672 договора, то есть вдвое больше.
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Также в первой половине июня по сравнению с первой половиной мая в столице на 14% выросло количество регистраций договоров о переходе права на основании договоров купли-продажи вторичного жилья — 3,3 тысячи договоров против 2,9 тысячи договоров.
Тем временем число регистраций договоров участия в долевом строительстве на рынке новостроек в течение двух первых недель июня по сравнению с двумя первыми неделями мая сократилось на 21% — 2,3 тысячи договоров против 2,9 тысячи договоров.
Всего по итогам мая в Москве было выдано 2349 ипотечных кредитов.
Комментарии 21
Недвижимость , Видео , Григорий Березкин , Росреестр
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