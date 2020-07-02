В мае 2020-го российские банки выдали на 11 процентов меньше ипотечных кредитов, чем в апреле — 77 тысяч против 86 тысяч займов, следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Россияне стали реже брать ипотеку — из-за длительных праздников объемы жилищного кредитования за месяц снизились на 7 процентов, со 194 миллиардов до 180 миллиардов рублей. Но в целом сегмент ипотеки показывает хорошие результаты, констатируют аналитики, отмечая, что в других сегментах кредитования ситуация хуже.

«Более того, мы отмечаем ускорение выдач в последней неделе мая. Поддержку ипотеке оказывает как снижение ключевой ставки в конце апреля, так и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки, в результате чего в мае существенно снизилась полная стоимость ипотечного кредита», — говорится в предоставленных материалах.

По данным ОКБ, в мае средний срок ипотеки составил 197,7 месяца, средняя сумма — 2,34 миллиона рублей, ставка — 9,3 процента годовых.