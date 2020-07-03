Украинцы и белорусы скупают квартиры в Москве

В июне 2020-го варианты приобретения жилья в Москве рассматривали представители 55 стран. В тройку государств, граждане которых наиболее активно проявили себя на столичном рынке недвижимости, попали Белоруссия, Казахстан и Украина. Об этом говорится в материалах инвестиционной компании Garnet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Лидером по объему спроса стала Белоруссия, подсчитали аналитики: в общем объеме «внешних» клиентских запросов 17 процентов пришлось на жителей этой страны. На втором месте Казахстан (более 9 процентов заявок), на третьем — Украина (также более 9 процентов запросов).

Также бросились скупать квартиры в Москве граждане Германии (около 6 процентов), США (5 процентов), Израиля (5 процентов), Молдавии (3 процента), Чехии, Италии и Таджикистана (все — менее 3 процентов).

«Среди наиболее экзотичных стран, жители которых интересовались недвижимостью в Москве в июне, можно отметить Кот-д’Ивуар, Доминиканскую Республику, а также Панаму, — отмечается в предоставленных материалах. — По нашим прогнозам, в ближайшие месяцы объем операций с участием зарубежных клиентов будет расти».