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Украинцы и белорусы бросились скупать квартиры в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Украинцы и белорусы скупают квартиры в Москве
Фото: РИА Новости
В июне 2020-го варианты приобретения жилья в Москве рассматривали представители 55 стран. В тройку государств, граждане которых наиболее активно проявили себя на столичном рынке недвижимости, попали Белоруссия, Казахстан и Украина. Об этом говорится в материалах инвестиционной компании Garnet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Лидером по объему спроса стала Белоруссия, подсчитали аналитики: в общем объеме «внешних» клиентских запросов 17 процентов пришлось на жителей этой страны. На втором месте Казахстан (более 9 процентов заявок), на третьем — Украина (также более 9 процентов запросов).
Также бросились скупать квартиры в Москве граждане Германии (около 6 процентов), США (5 процентов), Израиля (5 процентов), Молдавии (3 процента), Чехии, Италии и Таджикистана (все — менее 3 процентов).
«Среди наиболее экзотичных стран, жители которых интересовались недвижимостью в Москве в июне, можно отметить Кот-д’Ивуар, Доминиканскую Республику, а также Панаму, — отмечается в предоставленных материалах. — По нашим прогнозам, в ближайшие месяцы объем операций с участием зарубежных клиентов будет расти».
Ранее, в июне, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о россиянах, скупающих белорусские квартиры. Он заявил, что российские граждане «ринулись» в Беларусь, поэтому квадратные метры в столице страны дорожают. Скупая жилье в Минске, приезжие не считают деньги, подчеркнул политик.
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Недвижимость , Александр Лукашенко , Lenta.ru
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