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В Москве рухнули продажи дорогого жилья 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
В Москве рухнули продажи элитного жилья
Фото: ТАСС
В первом полугодии 2020-го продажи дорогого жилья в Москве рухнули — количество сделок с элитной недвижимостью сократилось на треть по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Об этом говорится в материалах компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, средневзвешенная цена дорогих квартир при этом показывает стабильную положительную динамику: с начала текущего года она увеличилась на 7 процентов, до 864 тысяч рублей за квадратный метр. До конца года ожидается совокупный рост цен на элитное жилье на уровне 5-7 процентов.
«Итоги карантинных месяцев для элитного рынка проявились в практически двукратном сокращении объема сделок, — указывают эксперты. — Несмотря на рост количества поступающих звонков/запросов на приобретение жилья в эти месяцы, только часть из них конвертировалась в сделки. Сначала на это повлияли ограничения в работе многофункциональных центров и Росреестра, невозможность проведения показов, затем и неготовность покупателей заключать сделки удаленно».
По данным Knight Frank, за второй квартал 2020-го в Москве было продано порядка 130 элитных квартир и апартаментов (минус 57 процентов в годовой динамике). Всего за первое полугодие в элитном сегменте заключено около 360 сделок.
Ранее в июле сообщалось, что самая дорогая квартира в Москве стоит 2,7 миллиарда рублей, а максимальная цена квадратного метра в столичных новостройках почти достигает четырех миллионов рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Росреестр , Lenta.ru
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