Рубль выглядит недооцененным 

Торговая сессия на российском валютном рынке в пятницу прошла спокойно ввиду отсутствия игроков из США, где началось празднование Дня независимости. С точки зрения внешнего фона наиболее примечательным стало сообщение Bloomberg о продолжающемся споре в руководстве ЕЦБ относительно того, какой вес отвести менее крупным странам ЕС в программе покупки активов. По данным агентства, некоторые члены правления ЕЦБ высказывают недовольство в связи с отступлением от принципа capital keys, в соответствии с которым регулятор приобретает ценные бумаги стран-членов еврозоны пропорционально долям этих стран в ВВП региона.

Глобальные рынки акций в пятницу торговались разнонаправлено. Индекс рынков акций развивающихся стран MSCI EM поднялся на 0,9%, сводный индекс Шанхайской фондовой биржи вырос на 2%, Nikkei 225 прибавил 0,7%. В то же время DAX снизился на 0,6%, а FTSE 100 упал на 1,3%. Цена нефти Brent снизилась на 0,8% (до 42,8 долл. /барр.), а золото подешевело на 0,2% (до 1772 долл. за унцию). Рынки долга не показали заметной динамики.

Индекс доллара снизился на 0,1% вследствие укрепления евро и британского фунта стерлингов, прибавивших по 0,1% относительно доллара. В свою очередь норвежская крона укрепилась на 0,5% по отношению к евро. Среди валют развивающихся стран бразильский реал укрепился к доллару на 0,9%, индийская рупия и мексиканское песо — на 0,4–0,5%. Китайский юань и тайский бат закрылись практически без изменений, в то время как турецкая лира ослабла на 0,2%, южноафриканский ранд — на 0,4%, а индонезийская рупия подешевела на 1%. Рубль в пятницу ослаб на 1,0%, закрывшись на отметке 71,37 относительно доллара. Объем торгов в секции USDRUB_TOM на МосБирже (2,6 млрд долл.) соответствовал среднедневному значению за последний месяц. Отметим, что, согласно нашей количественной модели USDRUB, оценивающей справедливую стоимость рубля на основе фундаментальных индикаторов финансового рынка (цены на нефть, спред EMBI, движение средств нерезидентов на рынке ОФЗ и длинная спекулятивная позиция в рубле), уже сейчас рубль выглядит недооцененным. Мы полагаем, что ослабление рубля в последнее время могло стать следствием закрытия своих позиций спекулятивными игроками на фоне низкой торговой активности. Сегодня CFTC представит свежие данные по позициям инвесторов. Кроме того, сегодня Минфин раскроет данные о продажах валюты за месяц, объем которых, как мы полагаем, сократился более чем вдвое по сравнению с показателем июня на уровне 204 млрд руб. (10,2 млрд руб. в день), учитывая рост цен на нефть. Однако это, на наш взгляд, уже учтено инвесторами.

На этой неделе состоятся заседания по денежно-кредитной политике сразу в нескольких станах: Австралии, Малайзии, Сербии, Польше, Перу, Израиле и Шри-Ланке. Среди ключевых публикаций этой недели — индекс ISM в сфере услуг США в понедельник, данные о заявках на пособие по безработице в США в четверг (коэффициент трудоспособного населения в США снизился с 61,2% в январе до 52,8% в настоящий момент, то есть половина населения США не имеет работы) и ИЦП в США в пятницу.