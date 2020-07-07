Дело о растрате 30 млн рублей дольщиков расследуют в Коми

СЫКТЫВКАР, 7 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Сыктывкаре в отношении директора строительной фирмы из-за растраты более 30 млн рублей дольщиков. Квартиры в недостроенном доме ждут 122 дольщика, говорится в сообщении республиканской прокуратуры

"Прокуратура Сыктывкара провела проверку соблюдения законодательства об участии в долевом строительстве жилья. По ее итогам возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы ООО «Вега», — сообщили в прокуратуре.

Установлено, что эта компания строила многоквартирный дом на Стахановской улице в Сыктывкаре и привлекла на это средства граждан. Как показала проверка, более 30 млн рублей участников долевого строительства директор «Веги» израсходовал на цели, не связанные со строительством многоквартирного жилого дома, что повлекло остановку стройки и нарушение прав 122 дольщиков.

Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования, по итогам их рассмотрения следственный орган возбудил в отношении директора фирмы-застройщика уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").

Кроме того, прокуратура Республики Коми выявила, что возводимый многоквартирный дом в январе этого года был включен в Единый реестр проблемных объектов, однако глава региона не утвердил план-график реализации мероприятий по восстановлению прав дольщиков. После внесения прокуратурой представления на имя врио главы Республики Коми в конце июня план-график утвержден. Закрепленные в нем мероприятия будут реализованы после вынесения Арбитражным судом республики решения о признании ООО «Вега» банкротом, такое заявление находится на рассмотрении суда.