В Москве подешевеет аренда жилья

Московский рынок съемного жилья​ встретит осень 2020-го падением арендных ставок в массовом сегменте на 5–9 процентов, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» , поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По наблюдениям риелторов, активность арендаторов столичных квартир постепенно восстанавливается, но основным спросом пользуются низкобюджетные предложения. При этом абсолютное большинство съемщиков рассчитывают на существенный дисконт — от 10 процентов и более. Наймодатели готовы его предоставить, но временно, пока длится низкий летний сезон. Сдавать жилье по сниженной цене на долгий срок согласен лишь один из 20 арендодателей, остальные ждут возвращения платежеспособного спроса в сентябре.

«Взвинчивая стоимость аренды жилья, собственники рискуют остаться без квартирантов — люди будут снимать только самое низкобюджетное, многие готовы поступиться комфортом, но не платить по завышенным расценкам. И в сегодняшней ситуации это особенно актуально», — подчеркивают риелторы.

Стоимость аренды квартир в Москве резко снизится в августе-сентябре, предрекают они.

«Если не случится чуда на рынке труда, предпосылок к росту платежеспособного спроса не предвидится», — заключают эксперты.

В мае москвичей предупредили об угрозе бегства арендаторов квартир. Клиентов на рынке съемного жилья становится все меньше, квартиры освобождаются и пополняют рынок, что приводит к росту уровня конкуренции среди арендодателей, заявили риелторы.