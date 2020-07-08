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Назван самый популярный округ среди покупателей квартир в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Назван самый популярный округ среди покупателей квартир в Москве
Фото: Lenta.ru
Пятая часть продаж новых квартир комфорткласса в Москве приходится на Юго-Восточный административный округ — во втором квартале 2020-го здесь заключили почти 24 процента сделок от общего числа в столичных новостройках. Об этом говорится в материалах аналитического центра Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
На втором месте по популярности среди покупателей строящегося жилья — Западный округ, где заключается около 19 процентов сделок. Третьим по уровню популярности назван север города (18 процентов сделок).
По данным аналитиков, большинство приобретенных в апреле-мае строящихся квартир комфорткласса в Москве — это «однушки» (37,5 процента) и «двушки» (более 32 процентов). Средняя цена «квадрата» в сегменте за квартал не изменилась, составив к июлю 182,6 тысячи рублей.
«Самый большой объем спроса приходится на квартиры площадью до 40 квадратных метров, их реализовано 32 процента, и на лоты от 40 до 50 метров — 19 процентов. Доля сделок с привлечением ипотечного кредитования по сравнению с предыдущим кварталом выросла с 59 до 66 процентов», — отмечается в представленных материалах.
Ранее, в июне, было предсказано изменение образа жизни москвичей после пандемии: по мнению аналитиков, горожане начнут чаще делать выбор в пользу загородной недвижимости. Многие из них приобрели опыт проживания за городом во время распространения COVID-19.
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Недвижимость , Личный счет , Lenta.ru
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