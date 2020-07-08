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Совфед одобрил закон о защите прав дольщиков 

RT на русском 2 часа назад
Совфед одобрил закон о защите прав дольщиков
Фото: ТАСС
Совет Федерации одобрил закон, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства, передаёт РИА Новости.
Документ устанавливает основания для исключения объектов строительства из реестра проблемных. Он допускает в случае банкротства девелопера возможность использовать средства компенсационного фонда для выплат всем пострадавшим дольщикам, в том числе членам жилищно-строительных кооперативов.
Согласно инициативе, остаются только два признака для исключения долгостроев из реестра проблемных объектов — ввод в эксплуатацию и выплата компенсации.
При этом Фонд защиты прав участников долевого строительства сможет объединять недострои, формировать их фонд и реализовывать эти объекты, привлекая инвесторов.
Также закон обязывает губернаторов обеспечить восстановление прав дольщиков, сведения о которых включены в реестр, но у которых нет прав на проблемный объект в силу его отсутствия.
Кроме того, прописывается механизм возврата средств материнского капитала с эскроу-счета на счёт Пенсионного фонда при расторжении договора долевого участия.
Помимо этого, уточняется порядок определения рыночной стоимости при выплате компенсации.
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Комментарии
Недвижимость , Совет Федерации , РИА Новости
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