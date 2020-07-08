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Зеленский избавился от своей недвижимости 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Зеленский избавился от своей недвижимости
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский избавился от своей недвижимости и получил 13,5 миллиона гривен (примерно 36,2 миллиона рублей). Соответствующие изменения появились в декларации главы государства, передает ТАСС.
Деньги поступили от продажи земельного участка и отчуждения недвижимого имущества. В документе не говорится, какие именно объекты перешли к новому владельцу. По закону страны, подобные данные должны обновляться в течение 10 дней после того, как состоялась сделка.
Согласно декларации за 2019 год, в собственности президента находился один земельный участок площадью 1,2 тысячи «квадратов» в селе Иванковичи (Киевская область), а также дом площадью 354 квадратных метра, где он проживает вместе с семьей.
Дополнительно Зеленский указал, что получил 4,4 миллиона гривен (11,8 миллиона рублей) от продажи квартиры на Большой Васильковской улице в Киеве — жилье принадлежало его супруге. Также семья получила 3,2 миллиона гривен (8,6 миллиона рублей) за сдачу в аренду квартиры в Великобритании.
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Комментарии
Недвижимость , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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