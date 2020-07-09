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Жилье в Европе подорожало вопреки пандемии 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Жилье в Европе подорожало вопреки пандемии
Фото: globallookpress.com
По итогам первого квартала 2020-го цены на жилье в еврозоне выросли на 5 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В странах Евросоюза увеличение составило 5,5 процента, следует из аналитической заметки, опубликованной на сайтеЕвростата (статистической службы Европейского союза).
Пятипроцентный рост цен на жилье аналитики называют самым большим в Европе с 2007 года. При этом, указывают они, расчеты пока не учитывают негативного влияния пандемии коронавируса — активное распространение COVID-19 началось уже во втором квартале 2020-го.
В квартальном выражении (по сравнению с октябрем-декабрем 2019-го) жилье в еврозоне подорожало на 0,9 процента, в странах ЕС — на 1,2 процента.
Самый значительный годовой рост стоимости жилой недвижимости зафиксирован в Люксембурге (плюс 14 процентов), Словакии (13 процентов), Эстонии (11,5 процента), Польше (11,3), Португалии (10,3). Единственной страной, показавшей негативную ценовую динамику, стала Венгрия, где жилье в годовом исчислении подешевело на 1,2 процента.
Ранее в июле было раскрыто влияние коронавируса на стоимость жилья в Италии. По данным аналитиков, стоимость квадратного метра в стране в 2020-м остается стабильной вопреки пандемии. В июне «квадрат» в Италии в среднем стоил 1,896 тысячи евро. За второй квартал этот показатель увеличился на 0,4 процента, за последние полгода — на 0,6 процента.
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