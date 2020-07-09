Названы плюсы и нюансы мобильных домов

В наши дни люди становятся все более мобильными, многие из них стараются не привязываться к жилью в его традиционном понимании: часто меняют место проживания, переезжая с места на место. Для таких владельцев есть особая категория жилья — так называемые мобильные дома, которые буквально можно сложить по коробкам и перевезти. Впрочем, у домов "навынос" есть свои нюансы, о которых и решил рассказать сайт "РИА Недвижимость".

Бери и вези

Какое жилье подпадает под категорию "мобильный дом"? Основным требованием, предъявляемым к такому объекту, является возможность его перевозки и установки на новом месте без затрат, сопоставимых со строительством нового дома.

Производители выпускают мобильное жилье разного типа, которое отличается конструкцией, внутренней и наружной отделкой, а, следовательно, условиями проживания. В целом различают следующие типы: модульные дома, трансформеры, трейлеры и автокемперы.

Если мы говорим про два первых типа, то их можно установить на любой подходящей площадке и при необходимости быстро перевезти на другое место. Для монтажа мобильного жилья не требуется капитальный фундамент, его можно ставить на винтовые сваи, бетонные блоки или на другое жесткое основание.

Модульные дома состоят из отдельных частей, собранных в одну конструкцию. Каждая секция выполняет свое назначение и оборудована необходимыми коммуникациями. Готовые модули привозят на строительную площадку и собирают в одно целое.

"Архитектурный потенциал микродомов ничем не уступает полномасштабной постройке. Многие известные бюро берутся за создание зданий микромасштаба, например, BIG. Есть те, которые только на подобных объектах и специализируются, например, австралийская Studio Edwards. По большому счету, домики становится "вишенкой на торте" для живописного окружения", — замечают в архитектурной мастерской Кашириных.

А вот дома-трансформеры представлены, например, таким интересным техническим решением как самораскладывающиеся мобильные дома. В собранном состоянии такой дом помещается в стандартный контейнер и перевозится к месту установки на грузовике. После выгрузки на месте установки достаточно нажать кнопку, чтобы конструкция развернулась в полноценное здание.

Среди плюсов такого жилья: отсутствие хлопот со стройкой, возможность перенести дом на новый участок, а в ряде случаев возможность автономной эксплуатации, без подключения к инженерным сетям, указывает генеральный директор компании "СкороДа" Андрей Алисов.

Трейлеры и автокемперы это особый тип мобильного жилья, в котором можно одновременно жить и путешествовать. Это так называемый "дом на колесах", где водительское место отделено от жилого блока.

Кемпер снабжен всеми атрибутами обычного жилья: душевой кабиной, туалетом, спальными местами, а также зоной отдыха и кухней. Прицепной фургон, внутри которого расположен жилой блок, называется трейлером. Такой тип жилья очень популярен, например, в США и Австралии, где путешественники с удовольствием ездят в "домах на колесах" на большие расстояния.

Закон и мобильность

Несмотря на несомненные плюсы мобильных домов и их широкое использование в других странах, в российских реалиях есть немало законодательных нюансов, ограничивающих их использование.

Прежде всего возникает вопрос: считать ли их, с точки зрения закона, полноценным жильем?

"В соответствии с Жилищным кодексом, жилым признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан", — говорит юрист правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Ирина Колосова.

По ее словам, наиболее важный признак недвижимого имущества — прочная и фактическая связь с землей. Поэтому одно дело, если вы ставите на своем участке модульный дом, а другое — кемпер или автотрейлер.

В рамках закона второй вариант расценивается либо как автомобиль, либо как прицеп.

"Это точно не дома\сооружения\здания в контексте градостроительного кодекса, поскольку априори не имеют прочной связи с землей и могут быть перемещены", — обращает внимание партнер коллегии адвокатов Pen & Paper.

Модульный дом можно не регистрировать, потому что он считается некапитальной конструкцией, пусть и привязанной к земле. Но если есть желание, то его можно оформить как жилой и даже зарегистрироваться в нем, говорят юристы.

Что касается автотрейлера или кемпера, то если вы захотите припарковать его на чьем-нибудь участке или в месте, на котором парковка автомобилей не предусмотрена, можно столкнуться с проблемами. Размещение на парковках города зависит от габаритов "дома", обращает внимание Колосова.

Если говорить о сельской местности, то оставить на ночь транспортное средство на чужом участке без согласия хозяев не выйдет, лучше подыскать специально оборудованную площадку.

"При необходимости, можно остановиться ночевать и в поле, но только при условии, что выбранный участок не является охраняемой зоной. В противном случае, автомобилиста ждет штраф за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях в размере до четырех тысяч рублей. Кодексом об административных правонарушениях Москвы за такое же нарушение предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей", — предостерегает Колосова.

Ну а модульные дома и дома-трансформеры можно размещать только на собственных земельных участках.