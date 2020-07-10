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Раскрыт возраст покупателей новых квартир в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт возраст покупателей новых квартир в Москве
Фото: ТАСС
Наибольшая доля сделок в московских новостройках — около 40 процентов — приходится на 36-45-летних. Еще 30 процентов покупателей — это люди в возрасте от 25 до 35 лет, 25 процентов старше 45 лет, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Самая молодая категория — новоселы младше 25 лет — является и самой малочисленной, она занимает всего 5 процентов рынка.
«Обычно это студенты крупных столичных вузов и молодежь, которая начинает строить свою карьеру. В основном они приобретают студии или небольшие "однушки", желательно в пешей доступности от метро, а в идеале — недалеко от места их учебы или работы», — раскрывают риелторы предпочтения юных покупателей.
По данным экспертов, молодежь выбирает новые квартиры стоимостью 4-5 миллионов рублей, в то время как люди постарше соглашаются тратить больше. В группе 25-35-летних средний бюджет сделки — 6-7 миллионов, 36-45-летних — 14-15 миллионов рублей. В категории от 45 лет и старше этот показатель меньше — 10-12 миллионов рублей.
Ранее, в июне, стало известно, что более половины (59 процентов) российских миллениалов в ближайшем будущем планируют приобрести жилье. Как выяснили аналитики, 44 процента миллениалов приготовились покупать квартиры в новостройках, а 26 процентов хотят жить во «вторичке».
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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